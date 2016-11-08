"Шахтар" продовжив контракт з Дентіньо

Футбольний клуб «Шахтар» продовжив контракт з півзахисником Дентіньо, повідомляє офіційний сайт гірників.

Нова угода розрахована на п'ять років.

Дентіньо перейшов в «Шахтар» в травні 2011 року. За шість сезонів 27-річний бразилець провів у складі «гірників» 91 матч і забив 13 м'ячів. Разом з командою він завоював 7 титулів.

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Дентіньо - чемпіон України 2012, 2014 років, володар Кубка України 2012, 2016 років, володар Суперкубка України 2012, 2014, 2015 років.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" у нинішньому сезоні виграв чотири поспіль матчі групового етапу Ліги Европи і достроково завоював 1-е місце в групі і вийшов у плей-офф - 1/16 фіналу.