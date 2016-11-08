Бразильський "Сан-Паулу" хоче повернути на батьківщину півзахисника "Шахтаря"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Веллінгтон Нем є однією з трансферних цілей "Сан-Паулу". Про це в интверью UOL Esporte заявив виконавчий директор бразильського клубу Марко Ауреліо Кунья, повідомляє Sport Arena.

"Це велике ім'я, і ми дійсно намагаємося його підписати в межах своїх можливостей, але це не так просто. Існує конкуренція і запити "Шахтаря", — сказав Кунья.

Основною проблемою є той факт, що здійснити повноцінний трансфер бразильця "Сан-Паулу" не здатний через економію коштів, тому клуб має намір переконати "Шахтар" віддати гравця в оренду.

Читайте такожДонецький "Шахтар" впорався з "Олександрією""Якщо вони не погодяться з орендою, то нічого не буде. Очевидно, що ми не можемо заплатити тих грошей, що вони просять або інвестували в нього. Зараз ми ведемо переговори і намагаємося використовувати всі шляхи для вирішення питання", - пояснив президент "Сан-Паулу".

Нагадаємо, Веллінгтон Нем перейшов у "Шахтар" з бразильського "Флуміненсе" влітку 2013 року за 9 мільйонів євро. Контракт гравця з донецьким клубом закінчується через півтора року.