У Мексиці футболіст ударом головою вбив арбітра матчу
12:58, 08 листопада 2016Футбол
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Трагічний випадок стався в аматорській лізі країни.
У Мексиці футболіст вбив арбітра матчу / infobae.com
У Мексиці під час футбольного матчу аматорської ліги стався трагічний інцидент, в результаті якого загинув 59-річний суддя поєдинку Віктор Трехо, повідомляє Daily Mail.
Трагедія сталася після того, як Трехо показав футболісту Рубену Рівері Васкесу червону картку. Гравець обурився таким рішенням і у відповідь вдарив рефері головою в обличчя.
Від отриманого удару суддя помер на місці. Медики не встигли його врятувати.
У той же час футболіст втік на своєму автомобілі з місця злочину, його шукають співробітники поліції.
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