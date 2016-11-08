У Мексиці футболіст ударом головою вбив арбітра матчу

У Мексиці під час футбольного матчу аматорської ліги стався трагічний інцидент, в результаті якого загинув 59-річний суддя поєдинку Віктор Трехо, повідомляє Daily Mail.

Трагедія сталася після того, як Трехо показав футболісту Рубену Рівері Васкесу червону картку. Гравець обурився таким рішенням і у відповідь вдарив рефері головою в обличчя.

Від отриманого удару суддя помер на місці. Медики не встигли його врятувати.

У той же час футболіст втік на своєму автомобілі з місця злочину, його шукають співробітники поліції.