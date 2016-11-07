Збірна України розпочала підготовку до матчів проти Фінляндії та Сербії

Збірна України розпочала свій збір напередодні матчів проти Фінляндії та Сербії, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Раніше головний тренер Андрій Шевченко викликав до збірної 25 гравців, які готуватимуться до майбутніх поєдинків.

Сьогодні протягом дня гравці прибували в готель Platium в Козині, де традиційно базується збірна. Першим до табору національної команди прибув півзахисник голландського ПСВ Олександр Зінченко, наступними приїхали Олександр Караваєв, Іван Петряк, Олексій Шевченко та Едуард Соболь з луганської "Зорі", а також капітан "Дніпра" Руслан Ротань.

Сьогодні футболісти проводять командні збори та відновлюване тренування. Завтра на "синьо-жовтих" очікує відкрите тренування на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, 12 листопада збірна України зіграє матч відбірного турніру до чемпіонату світу 2018 року проти Фінляндії. 15 листопада команда Андрія Шевченка проведе товариську зустріч з Сербією.