Збірна України розпочала підготовку до матчів проти Фінляндії та Сербії
Сьогодні футболісти зібралися на тренувальній базі, щоб провести командні збори та відновлюване тренування.
Збірна України розпочала свій збір напередодні матчів проти Фінляндії та Сербії, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Раніше головний тренер Андрій Шевченко викликав до збірної 25 гравців, які готуватимуться до майбутніх поєдинків.
Сьогодні протягом дня гравці прибували в готель Platium в Козині, де традиційно базується збірна. Першим до табору національної команди прибув півзахисник голландського ПСВ Олександр Зінченко, наступними приїхали Олександр Караваєв, Іван Петряк, Олексій Шевченко та Едуард Соболь з луганської "Зорі", а також капітан "Дніпра" Руслан Ротань.
Сьогодні футболісти проводять командні збори та відновлюване тренування. Завтра на "синьо-жовтих" очікує відкрите тренування на НСК "Олімпійський".
Нагадаємо, 12 листопада збірна України зіграє матч відбірного турніру до чемпіонату світу 2018 року проти Фінляндії. 15 листопада команда Андрія Шевченка проведе товариську зустріч з Сербією.