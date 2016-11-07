Хачеріді не був викликаний у збірну України через травму

Захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді не був викликаний у збірну України на матчі проти Фінляндії і Сербії через травму коліна. Про це він сказав в інтерв'ю прес-службі клубу.

Хачеріді вже кілька місяців не може повністю залікувати цю травму, через яку періодично потрапляє до лазарету "Динамо". Тим не менш, у вчорашньому матчі київської команди проти "Дніпра" (2:1) він відіграв всі 90 хвилин.

"Я, напевно, до збірної не поїду - буду лікувати своє коліно, яке болить. Думаю, за час цієї паузи мені стане набагато краще, і воно перестане мене турбувати", - сказав футболіст після гри з "Дніпром".

Нагадаємо, вчора головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав в команду 24 футболістів для підготовки до матчу відбірного турніру ЧС-2018 проти Фінляндії (12 листопада), а також до товариської зустрічі проти Сербії (15 листопада).