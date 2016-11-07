"Дніпро" побив клубний антирекорд за кількістю матчів без перемог

Футбольний клуб "Дніпро" побив свій антирекорд за кількістю проведених матчів поспіль без перемог, повідомляє Sport Arena.

Востаннє "Дніпро" перемагав 26 серпня в матчі 6-го туру чемпіонату України проти луганської "Зорі". Та гра завершилася з рахунком 2:0. З тих пір команда Дмитра Михайленка провела в чемпіонаті вісім матчів, п'ять з яких програла, а ще три - звела до нічиєї.

Крім того, в цей період "Дніпро" завершив внічию основний і додатковий час матчу Кубка України з чернігівською "Десною". У наступний раунд турніру "біло-сині" пройшли лише завдяки перемозі в серії пенальті.

До цього найгірші серії "Дніпра" складалися з семи матчів. У 1978 році команда програла сім матчів поспіль і за підсумками сезону посіла останнє місце у Вищій лізі чемпіонату СРСР.

Друга подібна серія сталася восени 1998 року (одна нічия, шість поразок) - в результаті цього зі своєї посади був звільнений головний тренер команди Вадим Тищенко.

Нагадаємо, вчора "Дніпро" програв домашній матч київського "Динамо" з рахунком 1:2. На даний момент команда знаходиться на передостанньому місці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.