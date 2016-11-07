Шевченко викликав до збірної України ще одного футболіста "Шахтаря"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав півзахисника донецького "Шахтаря" Віктора Коваленка на найближчі матчі національної команди проти Фінляндії та Сербії. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Раніше Коваленко відновлювався після травми, отриманої в матчі за "Шахтар" проти бельгійського "Гента" (5:0) в 3-му турі групового турніру Ліги Європи. Ймовірно, його попередня відсутність в заявці була пов'язана саме з ушкодженням.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері Андрій Шевченко викликав до збірної України 24 гравців. Збір національної команди розпочнеться сьогодні, коли футболісти прибудуть в готель Platium, розташований в селі Козин під Києвом.

Матч відбіркового турніру до ЧС-2018 Україна - Фінляндія відбудеться в Одесі 12 листопада. Товариська гра Україна - Сербія пройде в Харкові 15 листопада.