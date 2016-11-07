Ла Ліга: Барселона " здобула вольову перемогу над "Севільєю", "Реал" залишився лідером

Мадридський "Реал" продовжує лідирувати в іспанської футбольної Ла Лізі після матчів 11-го туру чемпіонату.

Сьогодні команда Зінедіна Зідана з рахунком 3:0 переграла "Леганес", який знаходиться в нижній частині турнірної таблиці Ла Ліги. Два голи за мадридців забив Гарет Бейл, а ще одним забитим м'ячем відзначився Альваро Мората.

На два очки від "Реала" продовжує залишатися "Барселона". Каталонці сьогодні здобули вольову перемогу над "Севільєю". Переможний гол за "блаугранас" забив Луїс Суарес.

Ще один іспанський гранд "Атлетіко" несподівано програв "Реал Сосьєдаду" з рахунком 0:2. Тепер команда Дієго Сімеоне знаходиться на четвертому місці в чемпіонаті, поступаючись не лише грандам, але і "Вільярреалу".

Також зазначимо, що серед усіх українських легіонерів у Ла Лізі на поле виходив лише форвард "Гранади" Артем Кравець. У матчі з "Депортіво" (1:1) він вийшов на заміну на 69-й хвилині і заробив кутовий, після розіграшу якого його команда зрівняла рахунок.

Результати матчів:

Реал - Леганес - 3:0 (2:0)

Голи: Бейл (38, 45+1), Мората (77)

Севілья - Барселона - 1:2 (1:1)

Голи: Витоло (15) - Мессі (43), Суарес (61).

Реал Сосьєдад - Атлетіко - 2:0 (0:0)

Голи: Вела (54, з пенальті), Вілліан (75, з пенальті).

Вільярреал - "Бетіс" - 2:0 (1:0)

Голи: Трігерос (22), Роберто Соріано (53).

Становище лідерів:

1. Реал - 27;

2. Барселона - 25;

3. Вільярреал - 22;

4. Атлетіко - 21;

5. Севілья - 21;

6. Реал Сосьєдад - 19.