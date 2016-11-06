Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Фінляндії та Сербії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 24 футболістів для участі в матчі відбірного турніру до чемпіонату світу 2018 року проти Фінляндії, а також у товариській зустрічі проти Сербії. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Вперше в складі з'явився форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін. Крім нього, у збірній може дебютувати півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який вже з'являвся в заявці національної команди перед матчами відбору на ЧС-2018 з Туреччиною і Косово, але через травму випав зі складу.

Також зазначимо, що до складу команди не потрапив захисник "Динамо" Євген Хачеріді, який після приходу Шевченка до керівництва збірної жодного разу не з'являвся на полі в офіційних матчах "жовто-синіх".

Склад збірної України виглядає так:

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Малага", Іспанія), Олексій Шевченко ("Зоря").

Захисники: Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій Кривцов ("Шахтар"), Едуард Соболь ("Зоря"), Артем Федецький ("Дармштадт", Німеччина);

Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев (обидва - "Шахтар"), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (усі - "Динамо"), Руслан Ротань ("Дніпро"), Іван Петряк, Олександр Караваєв (обидва - "Зоря"), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Шахов (ПАОК, Греція);

Нападники: Роман Зозуля ("Бетіс", Іспанія), Артем Кравець ("Гранада", Іспанія), Артем Бесєдін ("Динамо").

Нагадаємо, матч відбіркового турніру до ЧС-2018 Україна - Фінляндія відбудеться в Одесі 12 листопада. Товариська гра Україна - Сербія пройде в Харкові 15 листопада.