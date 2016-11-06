Мадридський "Реал" збирається завтра продовжити контракт з Роналду

Мадридський "Реал" завтра, 7 листопада, проведе церемонію підписання нового контракту з своїм лідером Кріштіану Роналду, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода буде розрахована до 2021 року. Таким чином, на момент завершення терміну контракту Роналду буде 36 років.

Читайте такожФІФА оприлюднила список претендентів на звання Гравця рокуРоналду виступає за "Реал" з 2009 року. За цей час він провів за мадридців 360 матчів, в яких забив 371 гол. У нинішньому сезоні на рахунку 31-річного футболіста сім голів у 12 матчах за "Реал" у всіх турнірах.

Раніше "Реал" продовжив угоди з футболістами Тоні Кроосом, Лукою Модрічем та Лукасом Васкесом.