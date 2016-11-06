УПЛ. Донецький "Шахтар" впорався з "Олександрією"

Донецький "Шахтар" переміг "Олександрію" у виїзному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 2:1.

Обидва голи "гірники" забили у першому таймі. На 12-й хвилині Дентіньо скористався передачею Бернарда і ударом з меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі.

На 39-й хвилині "гірники" подвоїли перевагу - Ісмаїлі з лицьової лінії віддав пас під удар на Факундо Феррейру, а аргентинець з близької відстані вразив ворота суперника.

На початку другого тайму "Олександрія" відіграла один гол після того, як Роман Яремчук скористався грубою помилкою Даріо Срни, вийшов один на один з Андрієм П'ятовим і легко його переграв.

Після цієї перемоги "Шахтар" продовжує очолювати турнірну таблицю, випереджаючи "Динамо" і "Зорю" в турнірній таблиці на 8 очок. "Олександрія" залишилася на п'ятому місці в чемпіонаті.

Олександрія - Шахтар - 1:2 (0:2)

Голи: Яремчук (46) – Дентіньо (12), Феррейра (39)

Ол: Леванідов, Микицей, Басов, Шендрик, Цуріков, Козак (Чорній, 68), Огіря, Запорожан, Паламар, Грицук (Полярус, 46), Яремчук (Куліш, 85)

Ш: П'ятов, Срна, Кучер, Ордець, Ісмаїлі, Фред (Степаненко, 81), Малишев, Марлос, Дентіньо, Бернард (Борячук, 90+4), Феррейра (Коваленко, 76).

Попередження: Цуріков, Яремчук, Шендрик, Полярус – Срна, Фред, Бернард, Ісмаїлі.