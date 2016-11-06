УПЛ. Сидорчук приніс київському "Динамо" перемогу над "Дніпром" (відео)

Київське "Динамо" перемогло "Дніпро" в гостьовому матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 2:1.

Столична команда відкрила рахунок на 21-й хвилині - Артем Бесєдін головою замкнув подачу зі штрафного у виконанні Віктора Циганкова.

Через три хвилини арбітр Катерина Монзуль призначила сумнівний пенальті у ворота "Динамо", коли Сергій Сидорчук в своїй штрафній відбирав м'яч у Євгена Політило. Удар з "точки" реалізував Руслан Ротань.

Переможний гол "Динамо" забив на 69-й хвилині Сергій Сидорчук, який вразив дев'ятку воріт "Дніпра" сильним ударом здалеку.

Таким чином, "Динамо" набрало 30 очок, обігнало луганську "Зорю" за різницею забитих і пропущених голів та вийшло на друге місце в турнірній таблиці.

"Дніпро" з п'ятьма очками залишився на передостанньому місці.

Дніпро - Динамо - 1:2 (1:1)

Голи: Ротань (25, з пенальті) - Бесєдін (21), Сидорчук (69)

Дн: Лунін, Адамюк, Сваток, Лопиренок, Влад, Кравченко, Політило (Когут, 68), Луньов (Близниченко, 78), Ротань, Вакулко, Довбик (Кожушко, 57);

Дин: Рудько, Тимчик, Хачеріді, Віда, Антунеш, Рибалка, Циганков (Мораєс, 75), Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 59), Гонсалес (Ярмоленко 59), Бесєдін.

Попередження: Ротань, Лунін.