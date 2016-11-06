"Чорноморець" та "Зоря" завершили матч чемпіонату без голів

Одеський "Чорноморець" і луганська "Зоря" завершили внічию матч 14-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Гра закінчилася з рахунком 0:0.

Зазначимо, що під час матчу в обох команд було достатньо можливостей для того, щоб здобути перемогу. Однак і "Чорноморець", і "Зорю" підвела реалізація гольових моментів.

Таким чином, тепер в активі "Зорі", яка як і раніше знаходиться на другому місці в турнірній таблиці, 30 очок. Однак, якщо сьогодні київське "Динамо" переможе "Дніпро", то обжене луганчан за різницею забитих і пропущених м'ячів.

"Чорноморець" після цієї гри має 19 очок і шосте місце в турнірній таблиці. Одесити випереджають полтавську "Ворсклу", яка йде на сьомій позиції, на три очки.

Чорноморець - Зоря - 0:0 (0:0)

Ч: Боровик, Данченко, Хочолава, Мартиненко, Люлька, Філімонов, Татарков (Калитвинцев, 56), Смирнов, Ковалець (Андрієвський, 67), Коркішко, Хобленко (Барилко, 74)

З: Левченко, Каменюка, Чечер (Харатін, 56), Форстер, Сухоцький, Чайковський, Караваєв, Гречишкін, Пауліньо (Любеновіч, 67), Петряк, Кулач (Опанасенко, 73)

Попередження: Філімонов, Мартиненко, Данченко, Смирнов – Каменюка, Кулач, Чайковський