"Ліверпуль" вийшов на перше місце в чемпіонаті Англії, "Арсенал" та "Манчестер Сіті" втратили очки

"Ліверпуль" став новим лідером англійської футбольної Прем'єр-ліги. Це сталося після того, як команда Юргена Клоппа перемогла в матчі 11-го туру чемпіонату "Уотфорд" з рахунком 6:1.

На друге місце в турнірній таблиці вийшов лондонський "Челсі", який вчора переміг "Евертон" з рахунком 5:0.

Колишні лідери чемпіонату "Манчестер Сіті" і "Арсенал" втратили очки. Манкуніанці зіграли внічию з "Міддлсбро", а лондонці - з "Тоттенхемом".

Також відзначимо першу перемогу в п'яти матчах чемпіонату "Манчестер Юнайтед". Команда Жозе Моуріньо перемогла одного з аутсайдерів чемпіонату "Суонсі" з рахунком 3:1.

Результати матчів за участю лідерів:

Ліверпуль - Вотфорд - 6:1 (3:0)

Голи: Мане (27, 60), Коутіньйо (29), Джан (42), Фірміно (58), Вейналдум (90+1) - Янмаат (75).

Суонсі - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:3)

Голи: Ван дер Хоорн (69) - Погба (15), Ібрагімовіч (21, 33).

Арсенал - Тоттенхем - 1:1 (1:0)

Голи: Віммер (42, у свої ворота) - Кейн (51).

Челсі - "Евертон" - 5:0 (3:0)

Голи: Азар (19, 56), Алонсо (20), Дієго Коста (42), Педро Родрігес (65).

Манчестер Сіті - Міддлсбро - 1:1 (1:0)

Голи: Агуеро (43) - Де Роон (90+1).

Становище лідерів:

1. Ліверпуль - 26;

2. Челсі - 25;

3. Манчестер Сіті - 24;

4. Арсенал - 24;

5. Тоттенхем - 21;

6. Манчестер Юнайтед - 18;

7. Евертон - 18;

8. Уотфорд - 15.