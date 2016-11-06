"Ліверпуль" вийшов на перше місце в чемпіонаті Англії, "Арсенал" та "Манчестер Сіті" втратили очки
У чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги відбулися матчі 11-го туру.
"Ліверпуль" став новим лідером англійської футбольної Прем'єр-ліги. Це сталося після того, як команда Юргена Клоппа перемогла в матчі 11-го туру чемпіонату "Уотфорд" з рахунком 6:1.
На друге місце в турнірній таблиці вийшов лондонський "Челсі", який вчора переміг "Евертон" з рахунком 5:0.
Колишні лідери чемпіонату "Манчестер Сіті" і "Арсенал" втратили очки. Манкуніанці зіграли внічию з "Міддлсбро", а лондонці - з "Тоттенхемом".
Також відзначимо першу перемогу в п'яти матчах чемпіонату "Манчестер Юнайтед". Команда Жозе Моуріньо перемогла одного з аутсайдерів чемпіонату "Суонсі" з рахунком 3:1.
Результати матчів за участю лідерів:
Ліверпуль - Вотфорд - 6:1 (3:0)
Голи: Мане (27, 60), Коутіньйо (29), Джан (42), Фірміно (58), Вейналдум (90+1) - Янмаат (75).
Суонсі - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:3)
Голи: Ван дер Хоорн (69) - Погба (15), Ібрагімовіч (21, 33).
Арсенал - Тоттенхем - 1:1 (1:0)
Голи: Віммер (42, у свої ворота) - Кейн (51).
Челсі - "Евертон" - 5:0 (3:0)
Голи: Азар (19, 56), Алонсо (20), Дієго Коста (42), Педро Родрігес (65).
Манчестер Сіті - Міддлсбро - 1:1 (1:0)
Голи: Агуеро (43) - Де Роон (90+1).
Становище лідерів:
1. Ліверпуль - 26;
2. Челсі - 25;
3. Манчестер Сіті - 24;
4. Арсенал - 24;
5. Тоттенхем - 21;
6. Манчестер Юнайтед - 18;
7. Евертон - 18;
8. Уотфорд - 15.