Прем'єр-ліга. Дніпро - Динамо: онлайн-трансляція (відео)

Ще зовсім нещодавно така вивіска гарантувала б грі статус центрального матчу туру. Однак сьогодні стан "Дніпра" не дозволяє команді підходити до зустрічі з "Динамо" в якості повноцінного претендента на завоювання очок. Таким чином, якщо "Динамо" не вдасться сьогодні перемогти, це буде дійсно несподіваний результат.

З початку сезону "Дніпро" виграв всього два матчі, причому останній раз це траплялося ще в кінці серпня. З тих пір справи команди Дмитра Михайленка лише погіршувалися, і тепер навіть розгромна поразка від клубу-середняка Прем'єр-ліги вважається в команді якщо не нормою, то буденністю. Тому зараз "Дніпро" знаходиться на передостанньому місці в турнірній таблиці чемпіонату, а враховуючи тенденції в чемпіонаті, вже найближчими тижнями може опуститися і на останню сходинку.

Київському "Динамо" також хвалитися особливо нічим. У команди Сергія Реброва майже не залишилося шансів продовжити виступи в єврокубках наступної весни, тому тепер "біло-синім" доведеться більше уваги приділяти рідному чемпіонату. А тут киянам навіть друге місце аж ніяк не гарантовано - луганська "Зоря" також дуже хоче завоювати "срібло" і докладає до цього максимум зусиль.

Втім, головний тренер "Динамо" запевняє, що останнім часом справи команди стали налагоджуватися. Це пов'язано, насамперед, з появою в основному складі молодих гравців, які розпочинали сезон в дублі. Сьогодні Віктор Циганков, Зураб Очігава, Павло Оріховський та Артем Бесєдін знову можуть з'явитися в основі.

Нагадаємо, у першому колі "Динамо" на нСК "Олімпійський" обіграло "Дніпро" завдяки єдиному голу Жуніора Мораєса у другому таймі.

Букмекери вважають явним фаворитом сьогоднішнього матчу "Динамо", на виграш якого можна поставити з коефіцієнтом до 1,37. На успіх "Дніпра" приймаються ставки з коефіцієнтами до 11,00, на нічию - до 5,2.

Матч "Дніпро" - "Динамо" розпочнеться на стадіоні "Дніпро-Арена" о 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".