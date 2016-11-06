Прем'єр-ліга. Чорноморець - Зоря: онлайн-трансляція (відео)

Для "Зорі" стадіон "Чорноморець" з недавніх пір став вже рідним - саме тут луганська команда провела обидва свої матчі Ліги Європи, які змогла завершити внічию. Втім, у матчі проти одеситів "Зоря" буде націлена виключно на перемогу. У нинішньому сезоні команда Юрія Вернидуба претендує на статус другої сили чемпіонату України, а тому втрачати очки в матчах з середняками Прем'єр-ліги їм не рекомендується.

Втім, у "Чорноморця" є свої плани на гру. У першому колі одесити зробили ставку на гру від оборони, видали серію матчів без пропущених м'ячів, завдяки чому закріпилися у верхній частині турнірної таблиці. Щоправда, в останніх поєдинках команді Олександра Бабича не вдається тримати марку - з п'яти зустрічей одесити виграли лише одну, причому втратили очки не лише в іграх з "Динамо" та "Шахтарем", але і з набагато більш скромними "Дніпром" і "Ворсклою".

Нагадаємо, в матчі 3-го туру чемпіонату "Зоря" на запорізькій "Славутич-Арені" перемогла "Чорноморець" з рахунком 4:0. Сьогодні букмекери також вважають фаворитом зустрічі "Зорю", на виграш якої можна поставити з коефіцієнтом до 2,10. На успіх "Чорноморця" приймаються ставки з коефіцієнтами до 4,95, на нічию - до 3,55.

Матч "Чорноморець" - "зоря" розпочнеться на стадіоні "Чорноморець" в 17:00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".