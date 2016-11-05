"Карпати" обіграли "Ворсклу" і здобули другу перемогу в нинішньому сезоні УПЛ

У Львові завершився матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали полтавську "Ворсклу" і здобули другу перемогу в нинішньому чемпіонаті.

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Господарі поля "Львів-Арени" мали перевагу в першому таймі і на 23-й хвилині реалізували її в гол. Густаво Бланко-Лещук після навісу Тараса Худоб'яка з кутового головою відправив м'яч у ворота.

Полтавчани мали ряд небезпечних моментів як у першому, так і в другому таймі, але реалізувати їх не зуміли.

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Таким чином, "Карпати" набрали 4 очки в турнірній таблиці (з урахуванням "-6" через дисциплінарне покарання), і залишаються на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ, але скоротили відрив від йдучого на 11-му місці "Дніпра" до мінімуму - 1 очко.

У "Ворскли" залишилося 16 очок і команда як і раніше займає 7-е місце в турнірній таблиці.

14-й тур УПЛ завершиться трьома матчами у неділю, 6 листопада.