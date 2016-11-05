Кравець вийшов на заміну в матчі "Гранади" проти "Депортіво"

В Гранаді завершився матч 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Гранада" приймала "Депортіво" з Ла-Коруньї і зуміла добитися нічиєї - 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 68-й хвилині матчу на заміну вийшов український легіонер Атем Кравець, права на якого, як і раніше, належать київському "Динамо".

При появі Кравця на полі "Гранада" програвала 0:1. Незадовго до виходу українця, на 64-й хвилині рахунок відкрив гравець "Депортіво" Флорін Андоррі. Втім, в кінцівці "Гранада" зуміла збільшити темп і посилити тиск на ворота суперника. На 81-й хвилині господарі поля зрівняли рахунок, після того як Тайтон реалізував пенальті.

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"Гранада" йде на останньому 20-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 4 очки в 11 матчах - 0 перемог, 4 нічиї, 7 поразок.

Кравець - вихованець кіровоградського футболу. протягом професійної кар'єри виступав в Україні тільки за київське "Динамо". 29 грудня 2015 року було офіційно оголошено про перехід Артема на правах оренди до кінця сезону 2015/16 в німецький «Штутгарт», орендну угоду було підписано на термін з 1 січня по 30 червня 2016 року. 30 серпня 2016 року офіційний сайт «Гранади» оголосив про річну оренду футболіста.