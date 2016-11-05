"Зірка" програла "Олімпіку" в матчі Прем'єр-ліги

У Кропивницькому завершився матч 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги, в якому "Зірка" приймала на своєму полі донецький "Олімпік" і програла з рахунком 1:2.

Доля протистояння була вирішена в кінцівці матчу.

Господарі впевнено провели перший тайм, досить багато атакували і, врешті-решт, втілили свою перевагу в гол. На 45-й хвилині після введення ауту пішов навіс, Тимур Парцванія головою невдало вибив м'яч і Артем Фаворов ударом з лету розстріляв ворота суперника - 1:0.

Втім, "Олімпік" не розгубився і в другому таймі перехопив ініціативу. Донеччани, які знаходяться вище в турнірній таблиці, довгий час безрезультатно атакували ворота суперника, а потім, протягом 4-х хвилин відзначилися двічі. На 77-й хвилині після гри рукою Ковальова поблизу своєї штрафної площі арбітр призначив для "Олімпіка" перспективний штрафний. Драченко "прошив" "стінку", Паст у падінні відбив м'яч перед собою і Кирило Петров першим встиг на м'яч і точно пробив під поперечину - 1:1

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Вирішальний момент матчу стався на 81-й хвилині, коли Антон Поступаленко хльостко пробив і м'яч, вдарившись об руки Паста, залетів у сітку. Грубої помилки припустився голкіпер господарів поля - 1:2.

Таким чином, "Олімпік" набрав 23 очки і вийшов на 4-е місце в поточній турнірній таблиці, обійшовши "Олександрію" (21). У "Зірки" залишилося 11 очок, команда, як і раніше займає 9-е місце.

14-й тур УПЛ продовжиться сьогодні ввечері матчем на Львів-Арені "Карпати" - "Ворскла" (Полтава).