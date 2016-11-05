Прем'єр-ліга, 14-й тур, "Карпати" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" на своєму полі приймають полтавську "Ворсклу".

У цьому матчі зустрічаються команди, які займають 7-е і 12-е місця в турнірній таблиці.

"Ворскла" в нинішньому сезоні йде в середині турнірної таблиці і бореться за 6-7 місця з одеським "Чорноморцем". Потрапляння в першу 6-ку дозволить у другій частині сезону продовжити боротьбу за нагороди першості або, як мінімум, місця в єврокубках. Перемога в сьогоднішньому матчі дасть можливість полтавцям випередити одеситів в поточній таблиці на 1 бал.

У свою чергу, "Карпати" є явним аутсадйером турніру з 1 очком в таблиці. Команда зазнала дисциплінарне покаранню в "-6" очок. Але навіть з 7-ма балами вона б все одно йшла на останньому місці в таблиці, з урахуванням такого ж покарання дніпропетровського "Дніпра".

На котируваннях букмекерських контор фаворитом матчу з невеликою перевагою вважається "Ворскла". На перемогу полтавчан ставки приймаються з коефіцієнтом 2,10 до 1, на нічию - 3,30 до 1, а на перемогу "Карпат" - 3,60 до 1.

Матч "Карпати" - "Ворскла" розпочнеться на "Львів-Арені" о 17.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.