"Волинь" програла "Сталі" в стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

У Луцьку завершився стартовий матч 14-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Волинь" приймала "Сталь" (Кам'янське) і програла з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

Гості, що знаходяться вище в турнірній таблиці, з самого початку гри володіли перевагою і на 23-й хвилині втілили її в гол. Міха Горопевшек підіграв собі рукою у штрафному і суддя призначив пенальті. Гол з пенальті забив Сільвано Комваліус. Гравець завдав низовий удар в лівий від себе кут, Неділько вгадав зі стрибком, але до м'яча дотягнутися не зміг.

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Надалі гості впевнено контролювали хід гри і, швидше, могли збільшити свою перевагу, ніж пропустити м'яч у відповідь.

Таким чином, "Сталь" набрала 14 очок і зміцнила свої позиції на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ. У свою чергу, "Волинь" залишилася на 10-му місці з 9-ма балами, випереджаючи тільки "Дніпро" і "Карпати".

Інші матчі 14-го туру чемпіонат української Прем'єр-ліги відбудуться 5-6 листопада.