ФІФА оприлюднила список претендентів на звання Гравця року

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила список гравців, які претендують на звання Гравця року, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У список увійшли:

1. Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті", Аргентина),

2. Гарет Бейл (Реал, Уельс)

3. Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", Італія)

4. Кріштіану Роналду ("Реал", Португалія)

5. Кевін Де Брайне (Манчестер Сіті, Бельгія)

6. Антуан Грізманн (Атлетіко, Франція)

7. Златан Ібрагімовіч (Манчестер Юнайтед, Швеція)

8. Андрес Іньєста (Барселона, Іспанія)

9. Н'голо Канті (Челсі, Франція)

10. Тоні Кроос (Реал, Німеччина)

11. Роберт Левандовскі (Баварія, Польща)

12. Ріяд Марез (Лестер, Алжир)

13. Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина)

14. Лука Модріч (Реал, Хорватія)

15. Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина)

16. Неймар (Барселона, Бразилія)

17. Месут Езіл (Арсенал, Німеччина)

18. Дімітрі Пайє (Вест Хем, Франція)

19. Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Франція)

20. Алексіс Санчес (Арсенал, Чилі)

21. Серхіо Рамос (Реал, Іспанія)

22. Луїс Суарес (Барселона, Уругвай)

23. Джеймі Варді (Лестер, Англія)

Голосування буде розділене на дві частини, в одній з яких будуть голосувати капітани і головні тренери всіх команд, що входять до списку ФІФА, а в другій частині голосування візьмуть участь вболівальники і 200 спеціально відібраних журналістів-експертів.

Список з трьох фіналістів конкурсу буде відомий 2-го грудня, а урочиста церемонія пройде 9-го січня.