Прем'єр-ліга, 14-й тур, "Волинь" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" прийме на своєму полі "Сталь" з Кам'янського.

У цьому матчі зійдуться команди, які займають 10-е і 8-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

Єдиний матч, винесений на п'ятницю, особливий апріорі: в минулому сезоні команда з Кам'янського двічі поступилася лучанам (хоча й мінімально). У цьому сезоні «Сталь» виграла домашній матч, тому, виступаючи на стадіоні «Авангард», спробує розпочати нову тенденцію.

Іншу цікаву тенденцію щодо цього матчу, розкривають цифрові показники колективів: у жовтні вони обидва набрали рівно по 27% балів в офіційних змаганнях. У п'яти зустрічах тричі поступалися і здобули по одній перемозі і нічиїй. Враховуючи календар, більшу мотивацію брати очки повинні мати гості, тому що в наступних турах їм доведеться зустрітися з «Динамо», «Ворсклою», «Шахтарем» і «Зорею».

Втім, "Волинь" нижче знаходиться у турнірній таблиці і також буде боротися за очки.Якщо лучани виграють, то піднімуться на 8-е місце, випередивши "Сталь" і ще "Зірку" з Кропивницького.

На котируваннях букмекерських контор господарі поля є фаворитами з мінімальною перевагою. На перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,39 до 1, на нічию - 3,01 до 1, а на перемогу "Сталі" - 2,94 до 1.

Матч "Волинь" - "Сталь" розпочнеться у Луцьку о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.