Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон потрапив до Команди тижня Ліги Європи УЄФА

Союз європейських фубольных асоціацій оприлюднив "Команду тижня" Ліги Європи, в яку потрапив півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон, повідомляє УЄФА.

Напередодні Тайсон забив гол у ворота бельгійського "Гента" у матчі 4-го туру другого за значимістю єврокубка.

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Гравець став єдиним з представників українських клубів, що потрапили в список кращих футболістів тижня, що беруть участь в Лізі Європи.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Шахтар" обіграв бельгійський "Гент" у гостях з рахунком 5:3 і здобув четверту поспіль перемогу у чотирьох матчах турніру. Команда достроково, за два тури до фінішу групових змагань, забезпечила собі 1-е місце в підсумковій турнирнгой таблиці і вихід в плей-офф, 1/16 фіналу змагань.