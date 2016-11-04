Квитки на матч Україна - Сербія надійшли у продаж

Федерація футболу України, оголосила про початок продажу квитків на товариський матч національних збірних України та Сербії, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Вартість квитків на матч від 90 до 600 гривень.

Придбати квитки на матч можна онлайн та в касах ОСК «Металіст» в Харкові.

Продаж квитків в Інтернеті розпочався вчора, 3 листопада. А в касах стадіону «Металіст» квитки можна буде придбати з наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на стадіоні «Металіст» у Харкові відбудеться матч національних збірних команд України та Сербії. Початок матчу - о 21:00.