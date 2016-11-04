Тренер збірної Сербії оголосив склад на товариський матч з Україною

Головний тренер національної збірної Сербії з футболу Славолюб Муслін оголосив список гравців, викликаних на відбірковий матч ЧС-2018 зі збірною Уельсу в Кардіффі 12 листопада і товариську зустріч з нашою командою в Харкові 15 листопада, повідомляє "Спорт-Експрес".

Спочатку не був викликаний Нікола Стоількович, чия гра в останніх матчах «Браги» не справляє враження на тренера. Зате повернувся лідер півзахисту Неманья Матіч, який останнім часом демонструє відмінну форму в «Челсі», а також Душко Тошич і Александар Игнєвскі. Незважаючи на очікування, відсутній Адам Ляіч.

Потрапивший у список захисник «Манчестер Сіті» з Уельсом не зіграє через дискваліфікацію, але раз вже викликаний, значить, зіграє з Україною. У грі з Бейлом і компанією його повинен був замінити Душко Тошич, але захисник «Бешикташа» отримав травму в матчі Ліги чемпіоном з «Наполі» і, не виключено, що в збірну не приїде. Цікаво, що в іншій зустрічі нашої групи ЛЧ «Бенфіка» - «Динамо» був достроково замінений через пошкодження сербський опорний півзахисник Любомир Фейса. З приводу їх можливої відсутності Муслін висловився в тому плані, що список досить великий і нікого на зміну вибулим викликати не буде.

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Повністю склад збірної Сербії виглядає наступним чином:

воротарі Володимир Стойкович («Ноттінгем Форест», Англія), Предраг Райкович («Маккабі» Т-А, Ізраїль), Александар Йованович («Орхус», Данія);

захисники Браніслав Іванович («Челсі», Англія), Матія Настасич («Шальке», Німеччина), Ягош Вукович («Коньяспор», Туреччина), Стефан Мітровіч («Гент», Бельгія), Нікола Максимович («Наполі», Італія), Александар Коларов («Манчестер Сіті», Англія), Антоніо Рукавіна («Вільярреал», Іспанія), Александар Игневски («Фрайбург», Німеччина), Філіп Младенович («Кельн», Німеччина), Душко Тошич («Бешикташ», Туреччина);

півзахисники Неманя Матіч («Челсі», Англія), Неманя Гудель («Аякс», Нідерланди), Любомир Фейса («Бенфіка», Португалія), Цибулі Миливоевич («Олімпіакос» (Греція), Неманя Радоя («Сельта», Іспанія);

нападники Душан Тадіч (Саутгемптон», Англія), Філіп Костіч («Гамбург», Німеччина), Александер Ката («Алавес», Іспанія), Лазар Маркович («Спортинг», Португалія), Зоран Тошич (ЦСКА, Росія), Александар Мітровіч (Ньюкасл», Англія), Андрій Павлович («Копенгаген», Данія), Александар Пешич («Аталанта», Італія).

Після трьох турів відбіркового турніру ЧС-2018 збірна Сербії з 7 очками, сформованими з домашніх перемоги 3:2 над Австрією і нічиєю 2:2 з Ірландією, а також виїзного виграшу з рахунком 3:0 у Молдавії) займає перше місце в групі D.