"Шахтар" обіграв "Гент" і виграв груповий турнір Ліги Європи

У бельгійському Генті завершився матч 4-го туру Ліги Європи УЄФА, в якому "Гент" приймав донецький "Шахтар" і програв з рахунком 3:5.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

Гра почалася з блискавичної атаки "Гента", яку господарі поля завершили точним ударом на 20-й секунді гри. Саймон на лівому фланзі фінтами дезорієнтував Степаненко і зробив навіс, на Каліфа Кулібалі, який перестрибнув Ісмаїлі і головою відправив м'яч у ворота.

Втім, настільки приголомшливий початок ніяким чином не збентежив гірників. Гості захопили ініціативу, багато і охоче атакували. А на 36-й хвилині зрівняли рахунок. Тайсон увірвався в штрафну і в невдалому підкаті його збив Гершон. 11-метровий впевнено реалізував Ромеро Марлос.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму, коли гірники вийшли вперед і більше не упускали переваги. На 41-й хвилині Тайсон забив другий гол гірників у цьому матчі - 1:2.

Відразу ж після перерви, на 48-й хвилині, Степаненко, збільшив перевагу "Шахтаря" до двох голів, 1:3. а на 67-й Фред довів його до великого - 1:4.

Даний гольове бенкет вболівальники увидлели в останній 10-хвилинці. Жеремі Пербе забив другий гол "Гента", Факундо Феррейра - п'ятий гірників, а на 89-й Даніел Мілічевич - третій за "Гент" - 3:5.

У паралельному матчі португальська "Брага" здолала турецький "Коньяспор" з рахунком 3:1.

Таким чином, "Шахтар" набрав 12 очок і достроково здобув не тільки путівку в плей-офф, але і 1-е місце в групі. У "Браги" - 5 очок, "Гента" - 4, "Коньяспор" - 1.