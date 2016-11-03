Тренер "Зорі" Вернидуб: "У другому таймі не змогли дотиснути "Фейєноорд"

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб прокоментував матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти голландського "Фейєноорда", повідомляє Football.ua.

"Думаю, гра всім сподобалася. Команди показали хороші швидкості. Спочатку не розібралися, пропустили. Сьогодні ми сповна атакували — і флангами, і передачі хороші. Здійснювали непогані переходи з оборони в атаку. У другому таймі не змогли дотиснути опонента. Якби той пенальті поставили... Могли б і виграти. Було видно в кінці багато браку через те, що підсіли", - почав Вернидуб.

На питання, чи залишаються шанси на вихід у наступний раунд, тренер зауважив: "Шанси є завжди, потрібно боротися до кінця. У будь-якому випадку, потрібно прагнути до останнього матчу. Тим більше, ігри залишилися божевільні. Зіграти на таких стадіонах дорогого коштує. Потрібно вийти і своєю грою віддячити вболівальникам. В групі смерті ми все одно граємо гідно".

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А коментуючи той факт, що у гравця збірної Соболя слабка права нога, зазначив: "Це гравець збірної. Якщо в його статусі він не буде намагатися вдосконалювати слабку ногу, то це нонсенс. Думаю, це справа звички. Йому потрібно тренуватися, щоб добре грати обома ногами".

А говорячи про атмосферу на одеському стадіоні, тренер луганчан заявив: "Супер, низький уклін всім вболівальникам. Наскільки я знаю, дуже багато людей приїхало підтримати нас з Луганська. Я вдячний, що наші вболівальники нас не кидають. І оплески вболівальникам Одеси, що підтримали нас".

Як повідомляв УНІАН, матч 4-го туру Ліги Європи "Зоря" - "Фейєноорд" завершився внічию - 1:1