Федерація футболу України оштрафована ФІФА на 15 тисяч франків

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оштрафувала Федерацію футболу України за неналежну поведінку вболівальників під час матчу відбору Чемпіонату світу-2018 Україна - Косово, повідомляє ФІФА.

Штраф виписаний на суму 15 тисяч швейцарських франків.

Українські вболівальники скандували нефутбольні і навіть гомофобні кричалки, наголошується в релізі ФІФА.

Цікаво, що на матчі Україна - Косово, який відбувся на нейтральному полі в польському Кракові, були присутні лише 1 тисяча українських вболівальників.

Поряд з ФФУ штрафи отримали також національні футбольні федерації Албанії (50 тисяч франків), Хорватії (50 тисяч), Косово (30 тисяч), Бразилії (25 тисяч), Парагваю (20 тисяч), Естонії (20 тисяч), Чилі (15 тисяч) та Аргентини (15 тисяч).

Матч відбору ЧС-2018 Україна - Косово відбувся 9 жовтня і завершився перемогою збірної України з рахунком 3:0