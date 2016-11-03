Воротар "Лестера" відіграв матч Ліги чемпіонів зі зламаною рукою, але не пропустив

Голкіпер англійського "Лестера" Каспер Шмейхель отримав травму руки під час матчу Ліги чемпіонів проти "Копенгагена", але дограв матч до кінця, повідомляє Євроспорт.

На останніх хвилинах гри голкіпер врятував ворота після удару партнера по збірній Данії Андреаса Корнеліуса.

Більш того, воротар допоміг своїй команді встановити новий рекорд. «Лестер» став першою командою, яка не пропустила в чотирьох перших матчах Ліги чемпіонів, що стало рекордом турніру.

Як повідомляє офіційний сайт «Лестера», у Шмейхеля перелом руки, а серйозність ушкодження визначать подальші дослідження. Не виключається, що Касперу потрібна операція.

На відновлення від перелому в середньому йдуть 4-6 тижнів.

У минулому сезоні Шмейхель відіграв на нуль в 15 матчах Прем'єр-ліги і допоміг «Лестеру» вперше в історії стати чемпіоном Англії.