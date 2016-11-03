Тренер "Гента" бачить запоруку успіху в матчі з "Шахтарем" в потужній підтримці вболівальників

Головний тренер бельгійского "Гента" Хейн Ванхазебрук прокоментував майбутній матч проти "Шахтаря" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи на обов'язковій передматчевій прес-конференції, повідомляє UA-Football.

"Завтра ми будемо грати проти однієї з кращих команд, з якими нам доводилося зустрічатися. Якщо в Бельгії якісь твої помилки можуть зійти тобі з рук, то в єврокубках все зовсім інакше. «Шахтар» вміє користуватися нашими помилками. Тому завтра дуже важливо не допускати таких помилок. До того ж і ми створюємо моменти, просто не реалізовуємо їх", - почав Ванхазебрук.

"Я сподіваюся, завтра на стадіоні буде потужна підтримка. Адже багато в чому завдяки нашим уболівальникам у нас настільки гарна статистика домашніх ігор. Вболівальники підтримують нас, незважаючи ні на що, і це додає сил. Незважаючи на поразку 0:5 в Україні, я вірю, що ми здатні досягти позитивного результату", - заявив тренер.

Читайте такожГравець "Шахтаря" Бернард: "Протистояти такому супернику як "Гент" зовсім не легко"

"Ми як і раніше ставимо перед собою максимальні завдання в єврокубках. У нас було два складних виїзних матчі, але ми йдемо другими в групі, а тепер нас чекають два домашніх матчі і це надає нам впевненості. Я вірю в свою команду і переконаний, що гравці покажуть на полі все, на що здатні. Ми впевнені у своїх силах, знаємо, що зробили не так в першому матчі і тепер мають намір це виправити. Завтра ми дізнаємося, на що ми дійсно здатні в протистоянні з топ-клубом", - підсумував наставник.

Як повідомляв УНІАН, матч "Гент" - "Шахтар" відбудеться в Генті сьогодні ввечері. Початок гри о 22.05 за київським часом.