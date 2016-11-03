Київське "Динамо" заробило в минулому сезоні в єврокубках 26,6 мільйона євро, "Шахтар" - 17,6 мільйона

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав суми призових, які заробили команди-учасниці єврокубків сезону 2015/16, вивівши на перше місце серед українських команд київське "Динамо", повідомляє УЄФА.

"Динамо" заробило за сезон 26,6 млн, а донецький "Шахтар" - 17,6 млн.

Найбільше заробили "Манчестер Сіті" (83,8 млн), "Реал" (80 млн), "Ювентус" (76,2 млн) і "Парі Сен-Жермен" (70,8 млн).

В цілому 32 учасника групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2015/16 і десять клубів, що вилетіли в раунді плей-офф, отримали від УЄФА понад 1,345 млрд євро - на 315 млн більше, ніж у попередньому сезоні.

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Кожен клуб здобув мінімальну фіксовану суму за участь в турнірі. Крім того, за кожну перемогу або нічию на груповому етапі нараховувалися бонуси. Також клуби отримували бонуси за вихід у кожен наступний коло стадії плей-офф. Гроші з маркетингового пулу були розподілені згідно декільком факторам, зокрема - згідно з питомою вагою національного телеринку, до якого належить той чи інший клуб.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" в сезоні 2015/16 вперше за багато років потрапила в плей-офф Ліги чемпіонів, 1/8 фіналу.