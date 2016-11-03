Готуються до ЧС-2018: ЗМІ показали відео "тренувальної" масової бійки ультрас в Росії

Напередодні Чемпіонату світу з футболу – 2018, який пройде в РФ, російські футбольні хулігани збираються для шокуюче жорстоких масових бійок, щоб визначити найсильніших бійців. Відеозапис такого "прослуховування" оприлюднила The Daily Mail.

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За інформацією видання, на відео відображені вболівальники ЦСКА і "Спартака".

В одному з відео хлопця б'ють ногою по голові і топчуть, поки він лежить на землі.

Раніше колишній віце-прем'єр Великобританії Нік Клегг закликав ФІФА позбавити Росію права на проведення чемпіонату світу з футболу 2018-го року через ситуацію в Сирії.