Готуються до ЧС-2018: ЗМІ показали відео "тренувальної" масової бійки ультрас в Росії
12:11, 03 листопада 2016Футбол
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У масовій бійці беруть участь вболівальники двох команд.
Daily Mail показала відео "тренувальної" бійки ультрас / скріншот
Напередодні Чемпіонату світу з футболу – 2018, який пройде в РФ, російські футбольні хулігани збираються для шокуюче жорстоких масових бійок, щоб визначити найсильніших бійців. Відеозапис такого "прослуховування" оприлюднила The Daily Mail.
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За інформацією видання, на відео відображені вболівальники ЦСКА і "Спартака".
В одному з відео хлопця б'ють ногою по голові і топчуть, поки він лежить на землі.
Раніше колишній віце-прем'єр Великобританії Нік Клегг закликав ФІФА позбавити Росію права на проведення чемпіонату світу з футболу 2018-го року через ситуацію в Сирії.
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