Іспанський "Бетіс" готовий продати Романа Зозулю вже в січні - ЗМІ
12:04, 03 листопада 2016Футбол
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Українському нападнику не вдалося закріпитися в основному складі севільської команди.
Зозуля може взимку покинути "Бетіс" / Real Betis
Іспанський "Бетіс" бажає в січні, коли настане пора зимового футбольного міжсезоння, розпрощатися з українським форвардом Романом Зозулею. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на Elgoldigital.com.
Всього севільський клуб має намір скоротити свій склад на сім чоловік, які не проходять в основу команди. Одним з цих футболістів став Зозуля - з початку сезону він провів у чемпіонаті іспанської Ла Ліги лише три матчі (67 хвилин).
Нагадаємо, Роман Зозуля став гравцем "Бетіса" влітку 2016 року, а до цього кілька років виступав у "Дніпрі". Незважаючи на відсутність ігрової практики в клубі, він продовжує регулярно викликатися в збірну України.
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