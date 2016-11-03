Іспанський "Бетіс" готовий продати Романа Зозулю вже в січні - ЗМІ

Іспанський "Бетіс" бажає в січні, коли настане пора зимового футбольного міжсезоння, розпрощатися з українським форвардом Романом Зозулею. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на Elgoldigital.com.

Всього севільський клуб має намір скоротити свій склад на сім чоловік, які не проходять в основу команди. Одним з цих футболістів став Зозуля - з початку сезону він провів у чемпіонаті іспанської Ла Ліги лише три матчі (67 хвилин).

Нагадаємо, Роман Зозуля став гравцем "Бетіса" влітку 2016 року, а до цього кілька років виступав у "Дніпрі". Незважаючи на відсутність ігрової практики в клубі, він продовжує регулярно викликатися в збірну України.