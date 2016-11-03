Букмекери: у луганської "Зорі" непогані шанси на перемогу в матчі з "Феєноордом"
Сьогодні команді Юрія Вернидуба для виходу в плей-офф Ліги Європи у жодному разі не можна програвати.
Голландський "Фейєноорд" вважається фаворитом сьогоднішнього матчу Ліги Європи проти луганської "Зорі", але і в української команди є чималі шанси на перемогу. Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.
Читайте такожГравець "Зорі" Петряк напередодні матчу ЛЄ з "Феєноордом": "Ми опинилися в ситуації, коли просто нікуди діватися"На перемогу команди з Роттердама можна поставити з коефіцієнтами до 2,59, в той час як шанси на виграш "Зорі" оцінюються до 3,09. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 3,36.
Гра 4-го туру групового турніру Ліги Європи між "Зорею" та "Феєноордом" відбудеться сьогодні, 3 листопада, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Початок зустрічі - о 20:00.
На даний момент "Зоря" є аутсайдером групи, де також виступають англійський "Манчестер Юнайтед" і турецький "Фенербахче". Якщо сьогодні команда Юрія Вернидуба поступиться супернику, то може втратити всі шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.
Нагадаємо, два тижні тому "Зоря" програла "Фейєноорду" у Роттердамі з рахунком 0:1.