Ліга чемпіонів. "Монако" розгромив московський ЦСКА, "Реал" ледь не зганьбився в Польщі (результати матчів)
Сьогодні в груповому турнірі Ліги чемпіонів свої матчі відіграли команди у групах E, F, G і H.
Група E:
Монако (Франція) - ЦСКА (Росія) - 3:0 (3:0)
Голи: Жермен (10), Фалькао (29, 41).
Тоттенхем (Англія) - Байєр (Німеччина) - 0:1 (0:0)
Гол: Кампл (65).
Становище команд:
1. Монако - 8;
2. Байєр - 6;
2. Тоттенхем - 4;
4. ЦСКА - 2.
Група F:
Легія (Польща) - Реал (Іспанія) - 3:3 (1:2)
Голи: Одіджа-Офоє (40), Радовіч (58), Мулін (83) - Бейл (1), Бензема (35), Ковачіч (85)
Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Спортинг (Португалія) - 1:0 (1:0)
Гол: Рамос (12).
Становище команд:
1. Боруссія - 10;
2. Реал - 8;
3. Спортинг - 3;
4. Легія - 1.
Група G:
Порту (Португалія) - Брюгге (Бельгія) - 1:0 (1:0)
Гол: Андре Сілва (37).
Копенгаген (Данія) - Лестер (Англія) - 0:0 (0:0)
Становище команд:
1. Лестер - 10;
2. Порту - 7;
3. Копенгаген - 5;
4. Брюгге - 0.
Група H:
Севілья (Іспанія) - Динамо Загреб (Хорватія) - 4:0 (1:0)
Гол: Вьєтто (31), Ескудеро (66), Нзонзі (80), Бен Йеддер (87).
Ювентус (Італія) - Ліон (Франція) - 1:1 (1:0)
Гол: Ігуаїн (13) - Толіссо (85).
Становище команд:
1. Севілья - 10;
2. Ювентус - 7;
3. Ліон - 4;
4. Динамо - 0.