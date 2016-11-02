Ліга чемпіонів. "Монако" розгромив московський ЦСКА, "Реал" ледь не зганьбився в Польщі (результати матчів)

23:53, 02 листопада 2016
Футбол
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Сьогодні в груповому турнірі Ліги чемпіонів свої матчі відіграли команди у групах E, F, G і H.

Кріштіану Роналду з

Група E:

Монако (Франція) - ЦСКА (Росія) - 3:0 (3:0)

Голи: Жермен (10), Фалькао (29, 41).

Тоттенхем (Англія) - Байєр (Німеччина) - 0:1 (0:0)

Гол: Кампл (65).

Становище команд:

1. Монако - 8;

2. Байєр - 6;

2. Тоттенхем - 4;

4. ЦСКА - 2.

Група F:

Легія (Польща) - Реал (Іспанія) - 3:3 (1:2)

Голи: Одіджа-Офоє (40), Радовіч (58), Мулін (83) - Бейл (1), Бензема (35), Ковачіч (85)

Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Спортинг (Португалія) - 1:0 (1:0)

Гол: Рамос (12).

Становище команд:

1. Боруссія - 10;

2. Реал - 8;

3. Спортинг - 3;

4. Легія - 1.

Група G:

Порту (Португалія) - Брюгге (Бельгія) - 1:0 (1:0)

Гол: Андре Сілва (37).

Копенгаген (Данія) - Лестер (Англія) - 0:0 (0:0)

Становище команд:

1. Лестер - 10;

2. Порту - 7;

3. Копенгаген - 5;

4. Брюгге - 0.

Група H:

Севілья (Іспанія) - Динамо Загреб (Хорватія) - 4:0 (1:0)

Гол: Вьєтто (31), Ескудеро (66), Нзонзі (80), Бен Йеддер (87).

Ювентус (Італія) - Ліон (Франція) - 1:1 (1:0)

Гол: Ігуаїн (13) - Толіссо (85).

Становище команд:

1. Севілья - 10;

2. Ювентус - 7;

3. Ліон - 4;

4. Динамо - 0.

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