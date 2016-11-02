Ліга чемпіонів. "Монако" розгромив московський ЦСКА, "Реал" ледь не зганьбився в Польщі (результати матчів)

Сьогодні в груповому турнірі Ліги чемпіонів свої матчі відіграли команди у групах E, F, G і H.

Група E: Монако (Франція) - ЦСКА (Росія) - 3:0 (3:0) Голи: Жермен (10), Фалькао (29, 41). Тоттенхем (Англія) - Байєр (Німеччина) - 0:1 (0:0) Гол: Кампл (65). Становище команд: 1. Монако - 8; 2. Байєр - 6; 2. Тоттенхем - 4; 4. ЦСКА - 2. Група F: Легія (Польща) - Реал (Іспанія) - 3:3 (1:2) Голи: Одіджа-Офоє (40), Радовіч (58), Мулін (83) - Бейл (1), Бензема (35), Ковачіч (85) Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Спортинг (Португалія) - 1:0 (1:0) Гол: Рамос (12). Становище команд: 1. Боруссія - 10; 2. Реал - 8; 3. Спортинг - 3; 4. Легія - 1. Група G: Порту (Португалія) - Брюгге (Бельгія) - 1:0 (1:0) Гол: Андре Сілва (37). Копенгаген (Данія) - Лестер (Англія) - 0:0 (0:0) Становище команд: 1. Лестер - 10; 2. Порту - 7; 3. Копенгаген - 5; 4. Брюгге - 0. Група H: Севілья (Іспанія) - Динамо Загреб (Хорватія) - 4:0 (1:0) Гол: Вьєтто (31), Ескудеро (66), Нзонзі (80), Бен Йеддер (87). Ювентус (Італія) - Ліон (Франція) - 1:1 (1:0) Гол: Ігуаїн (13) - Толіссо (85). Становище команд: 1. Севілья - 10; 2. Ювентус - 7; 3. Ліон - 4; 4. Динамо - 0.

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