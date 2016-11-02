Гравець "Шахтаря" Бернард: "Протистояти такому супернику як "Гент" зовсім не легко"

Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Бернард зазначив можливі складнощі в майбутньому матчі Ліги Європи УЄФА проти бельгійського "Гента", повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Говорячи про перший матч, в якому "Шахтар" розгромив суперника з рахунком 5:0, Бернард зауважив: "Насправді зрозуміти повністю гру може той, хто знаходиться безпосередньо на полі. Навіть після того, як ми забили перший м'яч, нам було складно. Протистояти супернику, який діє по такій тактичній схемі, зовсім не легко. Тому ми відчували труднощі з першої і до останньої хвилини. Звичайно, сам результат не применшує нашої заслуги, але подивимося, як складеться матч-відповідь, яку гру продемонструють команди завтра".

Розмірковуючи про те, чи можна вважати перший матч з «Гентом» одним з кращих в сезоні, гравець зазначив: "Враховуючи всі труднощі, з якими довелося зіткнутися на полі, він був одним з найскладніших. Тренерський штаб готував нас до того поєдинку, говорив, що очікується непроста гра, тому мотивація просто зашкалювала. І якщо брати до уваги результат тієї зустрічі, то так – це один з найкращих наших матчів у сезоні".

А говорячи про те, з якими саме труднощами гірники зіткнулися в першій грі, враховуючи, що суперник діяв за схемою з трьома захисниками, Бернард сказав: "У кожної команди є свої сильні і слабкі сторони. Ми постаралися максимально їх вивчити. Складнощів було безліч: це і опіка, і те, що нам потрібно було контролювати вихід суперника з оборони в атаку... Однак ми спробували впоратися з усіма цими моментами. Судячи з того, якими були гра і результат, нам це вдалося".

Як повідомляв УНІАН, матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи "Гент" - "Шахтар" відбудеться у четвер, 3 листопада.

Перемога в цьому матчі гарантує "Шахтарю" вихід в плей-офф турніру, 1/16 фіналу.