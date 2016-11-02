Фонсека перед матчем з "Гентом": "Ми виходимо на всі поєдинки амбітними і налаштовані тільки на перемогу"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека на обов'язковій передматчевій прес-конференції перед грою Ліги Європи з бельгійським "Гентом" висловив впевненість у бойовому настрої своїх гравців у цьому матчі, повідомляє офіційний сайт гірників.

"Мотивація присутня абсолютно в кожному нашому матчі. Ми виходимо на всі поєдинки амбітними і налаштовані тільки на перемогу. Ніколи не можемо думати про щось інше. Я впевнений, що у нашої команди не буде недоліку мотивації незалежно від місця проведення гри, суперника або нашої позиції на даний момент. Всі ми чудово знаємо, з яким противником зустрінемося. Чесно кажучи, зараз я абсолютно не беру до уваги результат нашого першого матчу. Продовжую стверджувати з усією впевненістю: «Гент» – дуже сильна команда з дуже хорошими характеристиками. Тому ми будемо налаштованими. Чого нам вже точно не буде не вистачати, так це мотивації", - зазначив Фонсека.

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"Незалежно від того, що ми виграли з рахунком 5:0, у нас були труднощі. Звичайно, після першого голу все стало набагато легше. Але до того «Гент» був дуже небезпечний і створював моменти. А після першого м'яча з'явилося набагато більше простору, і тоді ми виявилися успішними в контратаках. Завтра буде ще складніше. «Гент» грає вдома, і амбіції є в обох команд. Єдине, в чому я анітрохи не сумніваюся: нас чекає дуже складний матч", - продовжив португальський фахівець.

А говорячи про конкретний результат, майбутнього матчу, тренер зауважив: "Ніколи не думаю про інший результат, крім перемоги. Одне скажу точно, і багато людей, які працюють зі мною, можуть це підтвердити: навіть при позитивному результаті, коли ми виграємо, я не завжди задоволений. Незважаючи на мою величезну повагу до суперника, тільки перемога залишить мене задоволеним. Думаю тільки про неї. Хоча, можливо, навіть в такому разі я не буду на сто відсотків задоволений".

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи "Гент" - "Шахтар" відбудеться у четвер, 3 листопада, в бельгійському Генті.

У разі перемоги "Шахтар" гарантує собі місце у весняній стадії турніру, плей-офф, 1/16 фіналу.