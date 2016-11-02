Гравець "Зорі" Петряк напередодні матчу ЛЄ з "Фейєноордом": "Ми опинилися в ситуації, коли просто нікуди діватися"

Нова зірка луганської "Зорі", один з найкращих молодих гравців України Іван Петряк взяв участь в обов'язковій прес-конференції напередодні матчу 4-го туру Ліги Європи проти голландського "Фейєноорда", повідомляє офіційний сайт "Зорі".

На початку Петряк пообіцяв, що команда буде грати тільки на перемогу: "Ми опинилися в тій ситуації, коли діватися нам нікуди. Треба домагатися позитивного результату. Вся команда докладе для цього максимум зусиль. Сподіваюся, що в цій зустрічі ми зможемо заробити три очки".

Говорячи про свою особисту гру і "закладку фундаменту" для чергового виклику в збірну, Петряк зазначив: "Мої індивідуальні дії мене цікавлять зараз найменше. Найголовніше – загальнокомандний результат. Треба йти вперед. Зараз не думаю ані про збірну, ані про свою індивідуальність".

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Говорячи про те, чи тяжіє над командою важливість результату, гравець зауважив: "Звичайно, хотілося б у перших турах набрати більше очок. Зараз у нас тільки одна гра в голові. Ми готуємося, розбираємо гру суперника".

А говорячи про те, чи були командою зроблені висновки після останніх матчів, заявив: "Вважаю, що особисто я зіграв невдало. Нам трохи не вистачило агресивності в атаці. Постараємося завтра виправити помилки".

Як повідомляв УНІАН, матч 4-го туру Ліги Європи "Зоря" - "Фейєноорд" відбудеться 3 листопада в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок гри о 20.00.