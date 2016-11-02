Гвардіола, Раньєрі і Клопп увійшли в Топ-10 претендентів на звання тренера року від ФІФА

Футбольний комітет ФІФА визначив десятку претендентів на приз найкращому тренеру 2016 року, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У цей список увійшли три тренери, чиї команди грали у півфіналах Євро-2016 - Кріс Коулмен (збірна Уельсу), Дідьє Дешам (збірна Франції) і Фернанду Сантуш (збірна Португалії).

Читайте такожІталієць Ліппі став найбільш високооплачуваним тренером світуТакож у Топ-10 претендентів потрапили сім клубних тренерів, які представляють чемпіонати Англії та Іспанії - Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"/"Баварія"), Юрген Клопп ("Ліверпуль"), Луїс Енріке ("Барселона"), Маурісіо Почеттіно ("Тоттенхем"), Клаудіо Раньєрі ("Лестер"), Дієго Сімеоне ("Атлетико"), Зінедін Зідан ("Реал").

Володар призу буде визначений за підсумками голосування вболівальників, тренерів і капітанів національних збірних, а також 200 відібраних журналістів з шести країн.

Шорт-лист з трьох претендентів буде названий 2 грудня, сам приз буде вручений на церемонії ФІФА 9 січня 2017 року.