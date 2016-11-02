Гвардіола, Раньєрі і Клопп увійшли в Топ-10 претендентів на звання тренера року від ФІФА
Найкращого тренера світу 2016 року назвуть на початку січня.
Футбольний комітет ФІФА визначив десятку претендентів на приз найкращому тренеру 2016 року, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
У цей список увійшли три тренери, чиї команди грали у півфіналах Євро-2016 - Кріс Коулмен (збірна Уельсу), Дідьє Дешам (збірна Франції) і Фернанду Сантуш (збірна Португалії).
Читайте такожІталієць Ліппі став найбільш високооплачуваним тренером світуТакож у Топ-10 претендентів потрапили сім клубних тренерів, які представляють чемпіонати Англії та Іспанії - Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"/"Баварія"), Юрген Клопп ("Ліверпуль"), Луїс Енріке ("Барселона"), Маурісіо Почеттіно ("Тоттенхем"), Клаудіо Раньєрі ("Лестер"), Дієго Сімеоне ("Атлетико"), Зінедін Зідан ("Реал").
Володар призу буде визначений за підсумками голосування вболівальників, тренерів і капітанів національних збірних, а також 200 відібраних журналістів з шести країн.
Шорт-лист з трьох претендентів буде названий 2 грудня, сам приз буде вручений на церемонії ФІФА 9 січня 2017 року.