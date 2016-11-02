Шевченко про новачків збірної: "Швидше за все будуть, але поки що на 100% не можу сказати"

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про вибір кандидатів на найближчі матчі команди в інтерв'ю "Футбол 24".

«У нас вже сформувався певний колектив. Ті гравці, яких ми викликаємо, ми сподіваємося на них. Вони провели достатньо часу, щоб розуміти систему гри, розуміти наше бачення, розуміти, що ми від них хочемо. Ми, як і далі, розглядаємо всіх кандидатів – дивимося, спостерігаємо за кожним.

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Я дивлюся зараз за рядом футболістів. Крім того, мої помічники поїдуть на матчі кандидатів. Зараз ще кілька турів до кінця року. Ми подивимося, визначимося. Швидше за все, нові обличчя будуть, але поки що на 100% не можу сказати», – сказав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада збірна України проведе в Одесі матч відбору ЧС-2018 з командою Фінляндії, а 15 листопада у Харкові відбудеться товариський матч зі збірною Сербії.