Фанати "Динамо" та "Бенфіки" побилися перед матчем у Лісабоні (відео)
14:16, 02 листопада 2016Футбол
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Перед грою Ліги чемпіонів не обійшлося без інциденту за участю вболівальників української та португальської команд.
Фанати "Динамо" побилися в Лісабоні / zik.ua
Фанати київського "Динамо" і лісабонської "Бенфіки" побилися перед вчорашнім матчем Ліги чемпіонів між цими командами в Лісабоні, повідомляє ТСН.
Бійка сталася перед ареною "Бенфіки" "Эстадіу да Луж" і тривала кілька хвилин, поки на місце подій не приїхала поліція і не почала розбороняти фанатів.
Нагадаємо, вчора "Динамо" поступилося "Бенфіці" в матчі Ліги чемпіонів з рахунком 0:1.
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