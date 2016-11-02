Фанати "Динамо" та "Бенфіки" побилися перед матчем у Лісабоні (відео)

Фанати київського "Динамо" і лісабонської "Бенфіки" побилися перед вчорашнім матчем Ліги чемпіонів між цими командами в Лісабоні, повідомляє ТСН.

Бійка сталася перед ареною "Бенфіки" "Эстадіу да Луж" і тривала кілька хвилин, поки на місце подій не приїхала поліція і не почала розбороняти фанатів.

Нагадаємо, вчора "Динамо" поступилося "Бенфіці" в матчі Ліги чемпіонів з рахунком 0:1.