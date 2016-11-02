У "Динамо" порахували шанси команди пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів

Після поразки від лісабонської "Бенфіки" київське "Динамо" як і раніше зберігає шанси пробитися до наступного етап Ліги чемпіонів, пише офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, в перших чотирьох турах групового етапу ЛЧ кияни зазнали трьох поразок, набравши лише одне очко. Таким чином ситуація в групі киян виглядає наступним чином:

1. Наполі (Італія) - 7 очок;

2. Бенфіка (Португалія) - 7 очок;

3. Бешикташ (Туреччина) - 6 очок;

4. Динамо (Україна) - 1 очко.

Читайте такожПівзахисник "Динамо": Матч з "Бенфікою" був останнім шансом змінити ситуацію в групіТаким чином, для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів "Динамо" необхідно вигравати обидва матчі - у гостях проти "Наполі" і вдома проти "Бешикташа". При цьому, "Наполі" кияни повинні перемагати з необхідною різницею мінімум, щоб мати кращі показники в цьому протистоянні.

Крім того, киянам необхідно сподіватися на "Бенфіку", яка в останніх зустрічах з "Бешикташем" і "Наполі" також повинна здобути дві перемоги.

Нагадаємо, вчора в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" програло "Бенфіці" з рахунком 0:1. Наступний матч турніру команда Сергія Реброва проведе на виїзді проти "Наполі" 23 листопада.