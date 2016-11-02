Донецький "Шахтар" відправився на матч з "Гентом" без Коваленко і Селезньова

Донецький "Шахтар" відправився у Гент, де проведе матч Ліги Європи. Про це повідомляється на офіційній twitter-сторінці "Шахтаря".

Головний тренер "гірників" Пауло Фонсека взяв з собою в Бельгію 22 футболіста. До списку не увійшли півзахисник Віктор Коваленко і форвард Євген Селезньов, які відновлюються після травм.

Також в Гент не полетіли В'ячеслав Шевчук, Марсіо Азеведо, Василь Кобін та Микола Матвієнко. Список футболістів, які можуть взяти участь у матчі, виглядає так:

Воротарі: Андрій П'ятов, Антон Каніболоцький, Микита Шевченко.

Захисники: Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Даріо Срна, Ісмаїлі.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Марлос, Максим Малишев, Бернард, Дентіньо, Веллінгтон Нем, В'ячеслав Танковський.

Нападники: Едуардо, Андрій Борячук, Факундо Феррейра.

Матч 4-го туру Ліги Європи "Гент" - "Шахтар" відбудеться завтра, 3 листопада. Початок зустрічі - 22:05.