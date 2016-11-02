Півзахисник "Динамо": Матч з "Бенфікою" був останнім нашим шансом змінити ситуацію в групі

Півзахисник київського "Динамо" Сергій Рибалка прокоментував вчорашню поразку його команди від португальської "Бенфіки". Слова футболіста призводить ТК "Футбол".

"Звичайно, якби забив пенальті Мораєс, все могло б скластися по-іншому. Побігли б вперед, все могло б змінитися. Але нічого не зміниш... Хочеться подякувати вболівальникам: спасибі, що приїхали, прийшли на стадіон, підтримали. Вас було дуже чути. Велике спасибі!", - сказав Рибалка.

Читайте такожРебров: "Динамо" виглядало дуже гідно і міг відібрати у "Бенфіки" окуляри"Ми програвали і потрібно було відіграватися. Це був останній шанс змінити ситуацію в нашій групі, але не склалося", - додав футболіст.

Нагадаємо, вчора київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці" з рахунком 0:1. У другому таймі Мораєс не реалізував пенальті - з його ударом впорався воротар португальців Едерсон.

Після поразки від "Бенфіки" у "Динамо" залишається мало шансів продовжити виступ в єврокубках наступної весни.