Київське "Динамо" не реалізувало пенальті у Лізі чемпіонів вперше за 16 років

Пенальті, який вчора в матчі з португальською "Бенфікою", не забив форвард київського "Динамо" Жуніор Мораєс, став першим нереалізованим "Динамо" в Лізі чемпіонів за 16 років. Про це повідомляє Tribuna.com.

Останній раз це відбулося в сезоні 1999/2000, коли нинішній головний тренер "Динамо", а тоді форвард команди Сергій Ребров не реалізував пенальті у ворота мадридського "Реала". Той матч у Мадриді завершився з рахунком 2:2.

Нагадаємо, вчора київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці" з рахунком 0:1. У другому таймі Мораес не реалізував пенальті - з його ударом впорався воротар португальців Едерсон.