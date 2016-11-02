Київське "Динамо" не реалізувало пенальті у Лізі чемпіонів вперше за 16 років
12:18, 02 листопада 2016Футбол
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Жуніор Мораєс не зумів вчора вразити ворота "Бенфіки" з одинадцятиметрової позначки.
Мораєш не забив пенальті "Бенфіці" / ФК "Динамо"
Пенальті, який вчора в матчі з португальською "Бенфікою", не забив форвард київського "Динамо" Жуніор Мораєс, став першим нереалізованим "Динамо" в Лізі чемпіонів за 16 років. Про це повідомляє Tribuna.com.
Останній раз це відбулося в сезоні 1999/2000, коли нинішній головний тренер "Динамо", а тоді форвард команди Сергій Ребров не реалізував пенальті у ворота мадридського "Реала". Той матч у Мадриді завершився з рахунком 2:2.
Нагадаємо, вчора київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці" з рахунком 0:1. У другому таймі Мораес не реалізував пенальті - з його ударом впорався воротар португальців Едерсон.
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