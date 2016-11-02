Ребров: "Динамо" виглядало дуже гідно і могло відібрати у "Бенфіки" очки

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров висловив задоволення від гри своєї команди у виїзному матчі проти "Бенфіки" у Лізі чемпіонів (0:1). Про це він сказав на післяматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.

"Я незадоволений результатом, як і хлопці. Вони віддали всі сили, намагалися атакувати. Ми грали проти дуже сильного суперника. Думаю, ми виглядали дуже гідно і могли відняти у "Бенфіки" очки", — вважає Ребров.

"Мені сподобалося те, що хлопці старалися робити, особливо у другому таймі. Ми граємо на найвищому рівні, а вдома "Бенфіка" взагалі грає впевнено. Це впливає на гравців. Після пропущеного гола ми намагалися зрівняти рахунок, було достатньо моментів, але ми їх, на жаль, не реалізували", - додав тренер.

Ребров також прокоментував епізод, коли форвард "Динамо" Жуніор Мораєс не реалізував пенальті.

"Перед цим Мораєс багато бив пенальті, забивав. Під час гри ти не можеш змінити рішення, хто буде бити. Повірте, пробити в такому матчі — це велике хвилювання. Він був впевнений і взявся бити. Зараз я точно не думаю про те, змінювати пенальтиста чи ні", - сказав Ребров.

За словами тренера "Динамо", в подальших матчах ЛЧ він не буде концентруватися на очках у турнірній таблиці.

"Зараз я зосереджений на грі команди і віддачі кожного. Не думаю, що потрібно думати про якісь очки, скільки вистачить для виходу, скільки не вистачить. Зараз важлива самовіддача, сьогодні вона була", — додав фахівець.

Нагадаємо, після поразки від "Бенфіки" київська команда зберігає лише теоретичні шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Більш того, навіть дві перемоги в двох матчах, що залишилися у груповому турнірі, не гарантують "Динамо" виходу на третє місце в групі.