"Динамо" програло "Бенфіці" в матчі Ліги чемпіонів

У Лісабоні завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому київське "Динамо" програло місцевій "Бенфіці" з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці першого тайму.

Гра проходила у приблизно рівній боротьбі, а у гостей було кілька моментів у першому таймі для взяття воріт. Тим не менш, в самій кінцівці тайму, на доданій арбітром 45+2 хвилині, господарі поля реалізували пенальті. Під час боротьби у штрафному "Динамо" гравця португальців Луїзао і Види гравець "Бенфіки" опинився на газоні. Види отримав попередження, а Едуардо Сальвіо реалізував 11-метровий.

У другому таймі кияни були більш наполегливими в атаці і навіть заробили, в свою чергу, пенальті. Після закидання в штрафну Едерсон збив пробросившего м'яч Гонсалеса. Але, Жуніор Мораєс не зміг реалізувати 11-метровий.

У час, що залишився, "Бенфіка" зуміла довести матч до перемоги.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

В іншій грі туру в Групі В італійський "Наполі" і турецький "Бешикташ" зіграли внічию - 1:1.

Таким чином, після 4-х турів у "Бенфіки" і "Наполі" по 7 очок, "Бешикташа" - 6, "Динамо" - 1.