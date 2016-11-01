Ліга чемпіонів. "Манчестер Сіті" переміг "Барселону", "Арсенал" та "Атлетіко" виграли на останніх хвилинах (результати матчів)
Сьогодні в груповому турнірі Ліги чемпіонів свої матчі відіграли команди в групах А, B, C і D.
Група А:
Лудогорець (Болгарія) - Арсенал (Англія) - 2:3 (2:2)
Голи: Кафу (12), Кесеру (15) - Джака (20), Жиру (42), Озіл (88).
Базель (Швейцарія) - ПСЖ (Франція) - 1:2 (0:1)
Гол: Цуффі (76) - Матюіді (43), Меньє (90).
Становище команд:
1. ПСЖ - 10;
2. Арсенал - 10;
3. Лудогорець - 1;
4. Базель - 1.
Група В:
Бешикташ (Туреччина) - Наполі - 1:1 (0:0)
Голи: Куарежма (79, з пенальті) - Хамшик (82).
Бенфіка (Португалія) - Динамо (Україна) - 1:0 (1:0)
Гол: Сальвіо (45+2, з пенальті)
Становище команд:
1. Наполі - 7;
2. Бенфіка - 7.
3. Бешикташ - 6;
4. Динамо - 1;
Група С:
Манчестер Сіті (Англія) - Барселона (Іспанія) - 3:1 (1:1)
Гол: Гюндоган (39, 74), Де Брейне (51) - Мессі (21).
Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - Селтік (Шотландія) - 1:1 (1:0)
Гол: Штиндль (32) - Дембеле (76, з пенальті).
Становище команд:
1. Барселона - 9;
2. Манчестер Сіті - 7;
3. Боруссія - 4.
4. Селтік - 2;
Група D:
ПСВ (Нідерланди) - Баварія (Німеччина) - 1:2 (1:1)
Голи: Аріас (14) - Левандовскі (34, з пенальті, 74)
Атлетіко (Іспанія) - Ростов (Росія) - 2:1 (1:1)
А: Грізманн (29, 90) - Азмун (30)
Становище команд:
1. Атлетіко - 12;
2. Баварія - 9;
3. ПСВ - 1;
4. Ростов - 1.