Ліга чемпіонів. "Манчестер Сіті" переміг "Барселону", "Арсенал" та "Атлетіко" виграли на останніх хвилинах (результати матчів)

Сьогодні в груповому турнірі Ліги чемпіонів свої матчі відіграли команди в групах А, B, C і D.

Група А: Лудогорець (Болгарія) - Арсенал (Англія) - 2:3 (2:2) Голи: Кафу (12), Кесеру (15) - Джака (20), Жиру (42), Озіл (88). Базель (Швейцарія) - ПСЖ (Франція) - 1:2 (0:1) Гол: Цуффі (76) - Матюіді (43), Меньє (90). Становище команд: 1. ПСЖ - 10; 2. Арсенал - 10; 3. Лудогорець - 1; 4. Базель - 1. Група В: Бешикташ (Туреччина) - Наполі - 1:1 (0:0) Голи: Куарежма (79, з пенальті) - Хамшик (82). Бенфіка (Португалія) - Динамо (Україна) - 1:0 (1:0) Гол: Сальвіо (45+2, з пенальті) Становище команд: 1. Наполі - 7; 2. Бенфіка - 7. 3. Бешикташ - 6; 4. Динамо - 1; Група С: Манчестер Сіті (Англія) - Барселона (Іспанія) - 3:1 (1:1) Гол: Гюндоган (39, 74), Де Брейне (51) - Мессі (21). Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - Селтік (Шотландія) - 1:1 (1:0) Гол: Штиндль (32) - Дембеле (76, з пенальті). Становище команд: 1. Барселона - 9; 2. Манчестер Сіті - 7; 3. Боруссія - 4. 4. Селтік - 2; Група D: ПСВ (Нідерланди) - Баварія (Німеччина) - 1:2 (1:1) Голи: Аріас (14) - Левандовскі (34, з пенальті, 74) Атлетіко (Іспанія) - Ростов (Росія) - 2:1 (1:1) А: Грізманн (29, 90) - Азмун (30) Становище команд: 1. Атлетіко - 12; 2. Баварія - 9; 3. ПСВ - 1; 4. Ростов - 1.

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