Ліга чемпіонів. "Манчестер Сіті" переміг "Барселону", "Арсенал" та "Атлетіко" виграли на останніх хвилинах (результати матчів)

23:51, 01 листопада 2016
Футбол
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Сьогодні в груповому турнірі Ліги чемпіонів свої матчі відіграли команди в групах А, B, C і D.

"Манчестер Сити" победил "Барселону" / Reuters

Група А:

Лудогорець (Болгарія) - Арсенал (Англія) - 2:3 (2:2)

Голи: Кафу (12), Кесеру (15) - Джака (20), Жиру (42), Озіл (88).

Базель (Швейцарія) - ПСЖ (Франція) - 1:2 (0:1)

Гол: Цуффі (76) - Матюіді (43), Меньє (90).

Становище команд:

1. ПСЖ - 10;

2. Арсенал - 10;

3. Лудогорець - 1;

4. Базель - 1.

Група В:

Бешикташ (Туреччина) - Наполі - 1:1 (0:0)

Голи: Куарежма (79, з пенальті) - Хамшик (82).

Бенфіка (Португалія) - Динамо (Україна) - 1:0 (1:0)

Гол: Сальвіо (45+2, з пенальті)

Становище команд:

1. Наполі - 7;

2. Бенфіка - 7.

3. Бешикташ - 6;

4. Динамо - 1;

Група С:

Манчестер Сіті (Англія) - Барселона (Іспанія) - 3:1 (1:1)

Гол: Гюндоган (39, 74), Де Брейне (51) - Мессі (21).

Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - Селтік (Шотландія) - 1:1 (1:0)

Гол: Штиндль (32) - Дембеле (76, з пенальті).

Становище команд:

1. Барселона - 9;

2. Манчестер Сіті - 7;

3. Боруссія - 4.

4. Селтік - 2;

Група D:

ПСВ (Нідерланди) - Баварія (Німеччина) - 1:2 (1:1)

Голи: Аріас (14) - Левандовскі (34, з пенальті, 74)

Атлетіко (Іспанія) - Ростов (Росія) - 2:1 (1:1)

А: Грізманн (29, 90) - Азмун (30)

Становище команд:

1. Атлетіко - 12;

2. Баварія - 9;

3. ПСВ - 1;

4. Ростов - 1.

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