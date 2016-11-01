Київське "Динамо" виграло у "Бенфіки" і вийшло у плей-офф Юнацької ліги УЄФА

У Лісабоні завершився матч 4-го туру Юнацької ліги УЄФА (вік гравців до 19 років), в якому "Бенфіка" приймала київське "Динамо" і програла з рахунком 1:2.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Гра з самого початку проходила з перевагою гостей, але в середині першого тайму захисники киян помилилися в своїй штрафній площі, збивши суперника. Пенальті реалізував Жоау Феліш. Перший тайм завершився з перевагою господарів поля - 1:0.

Втім, перша атака "Динамо" після перерви увінчалася голом. Богдан Ледньов точним ударом на 47-й хвилині зрівняв рахунок. Вирішальною в цьому матчі стала 86-а хвилина, коли правила у своєму штрафному майданчику порушили вже гравці "Бенфіки", збили Ледньова. Ахмед Алібеков впевнено реалізував 11-метровий і приніс перемогу гостям - 1:2.

В іншому матчі дня турецький "Бешикташ" поступився на своєму полі італійському "Наполі" - 0:1. Таким чином, на рахунку "Динамо" 10 очок, у "Бенфіки" і "Наполі" - по 4, у "Бешикташа" - 3.

Київське "Динамо" вже гарантувало собі місце в плей-офф турніру і майже забронювала за собою 1-е місце в підсумковій турнірній таблиці.